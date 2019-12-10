Çin zulmü Ankara'da protesto edildi Haberi

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( ANKARA )- Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın:- “Çin, Doğu Türkistan’da bir soykırım gerçekleştiriyor”- “Doğu Türkistan özelinden insanın, insanlığın acısını konuşmak zorundayız”- “Çin, Doğu Türkistan’da bir devlet olarak işgalcidir” ANKARA



- Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, “Çin, Doğu Türkistan’da bir soykırım gerçekleştiriyor” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri, ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Ankara Kuğulu Park’ta Doğu Türkistan’daki zulmü protesto etti. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, dünya üzerinde birçok ırkın ve toplumun zulme uğradığını belirterek, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekti. Yalçın, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye, insana, haklarına, onuruna ve insanın refahına doğrudan saldırıların olduğu vakitleri yaşıyoruz. Dolayısıyla Doğu Türkistan özelinden insanın, insanlığın acısını konuşmak zorundayız 10 Aralık gününde. Çin deyince akla ucuz ve kalitesiz mallar gelmiyor sadece. Yürek yakan acılar, insanlığımızdan utandıran işkenceler, asimilasyonlar, kültürel soykırımlar geliyor. Çin, Doğu Türkistan’da bir devlet olarak işgalcidir, işkencecidir, zalimdir, her türlü kötülüğün failidir. Kısaca Çin, Doğu Türkistan’da bir devlet olarak ayıplı mal statüsündedir. Bugün Çin’in zenginlerinin kimliğine baktığınız zaman hep Çin Komünist Partisi’nin yöneticilerinin çocukları olduklarını görürsünüz. Bunlara ‘Küçük Prensler’ denilmektedir. Çin rüyası diye pazarlanan budur” ifadelerini kullandı.“Çin’de tam bir köle düzeni var”Çin’de zulüm ve kargaşanın olduğunu söyleyen Yalçın, Doğu Türkistan’da insanlığın ayaklar altına alındığını kaydetti.

Çin’de yaşayan Türk soydaşlarına zulüm uygulanırken tüm dünyanın olaya tepkisiz kaldığını vurgulayan Yalçın, “Çin’de tam bir köle düzeni vardır. Çin’de bir zulüm düzeni vardır. Öyle bir devlet var ki ortada, kendisinden güçsüz olan devletlerin egemenliğini, kendi vatandaşının emeğini, yanı başındaki coğrafyadaki milletlerin fikrini, tarihini, kültürünü, birikimini, hepsinden öte kendisini yok etmeyi hedefliyor. Doğu Türkistan bunu yaşıyor. Doğu Türkistan’a Çin bunu yaşatıyor. Bugün Doğu Türkistan’da din, inanç, namus ayaklar altında. Bugün Doğu Türkistan’da insanlık ayaklar altında. Bütün dünya, ya cılız seslerle tepkicikler üretiyor ya da sessizce seyirci olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Çin, Doğu Türkistan’da soykırım gerçekleştiriyor”Doğu Türkistan’da yaşanan olayın soykırım olduğunu söyleyen Yalçın, “Çin, Doğu Türkistan’da bir soykırım gerçekleştiriyor. Bunu yaparken de kendince meşrulaştırıcı bazı politik argümanlar geliştiriyor. Zaten modern dünyada bütün katliamlar, zulümler bu kılıf altında, yani masum gibi görünen teoriler ve politik söylemlerle gerçekleştiriliyor. Çin toplama kampları kuruyor. Çin, yok etme kampları kuruyor. Çin, asimile etme tezgahları üretiyor. Çin, fikri ve kültürel soykırımın atölyelerine iş veriyor. Doğu Türkistan’da bir devletin Çin işgalini ve Çin mezalimini yaşarken ödediği bedellerin ağıtları yakılıyor” diye konuştu.

“BM’de Doğu Türkistan’da yapılan zulme tepki yoktu”Uluslararası toplantılarda Doğu Türkistan’da yaşanan zulme kayıtsız kalındığını da sözlerine ekleyen Yalçın, “Aslında biz bu yüzden sadece Çin’e değil, Çin’e yönelik bu bakışa da isyan ediyoruz. İsrail’in Filistinlilere, Myanmar yönetiminin Arakanlılar’a, Baas rejiminin Suriyelilere uyguladığı insanlık dışı muamelenin benzeri, belki de daha ağırı Çin yönetimi tarafından Doğu Türkistanlılara yaşatılıyor. Birleşmiş Milletlerin, G-20’nin, G-7’nin, NATO’nun, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, AB’nin zirveleri yapıldı, ama tek kelimeyle dahi olsa Doğu Türkistan’da yapılan zulme ve Çin’in zalimliğine tepki yoktu. İşin en vahim tarafı Ortadoğu’da kan döken, terör üreten, terör örgütü destekleyen ABD, ticari ve finansal savaşta avantaj sağlamak amacıyla Çin’i kınadı. İnsanlığın kazanması için değil, ticari ve ekonomik azıdan bunu kaybetmemek için bunu yaptı. Kapitalistin kapitalisti kınaması da bu zaviyeden oluyor. Bütünüyle insanlığa ait bir yarın istiyorsak; insanlık açısından ortak huzur, refah, barış hedefliyorsak Çin'i durdurmalı, Doğu Türkistan’ı kurtarmalı, Doğu Türkistanlılara destek olmalıyız. Yaşasın Doğu Türkistan, kahrolsun Çin zulmü” şeklinde konuştu.





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