- Çin Ve Moğolistan Kültür Haftası Başladı



- Çin ve Moğolistan arasında ortak gerçekleştirilen kültür haftası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde dün başladı.

Çin ve Moğolistan arasında gerçekleştirilen kültür haftası İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur şehrindeki Urad Middle Banner bölgesinde dün başladı.

Kültür haftasının organizatörü, etkinlik açılış töreninde sunulan Moğol dans gösterileri ve geleneksel ritüel aktivitelerin binlerce Çinli ve Moğol turistin ilgisini çektiğini bildirdi. İki ülkeden getirilen yeşim taşı ve egzotik taşlardan oluşan bin parçalık taş sergisi 7 gün sürecek kültür haftasında ziyaret edilebilecek.

