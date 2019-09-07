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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu - İSLAMABAD

Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu - İSLAMABAD



: - Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi‘nin Afgan mevkidaşı Selahaddin Rabbani'yi karşılaması - İkili görüşmeden detaylar - Üç ülke dışişleri bakanlarının fotoğraf çektirmeleri - Zirveden detaylar - Çinli ve Afgan bakanın uğurlanmasıİSLAMABAD (AA) - Çin - Pakistan - Afganistan Üçlü Zirve Süreci’nin III. Toplantısı, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi‘nin ev sahipliğinde İslamabad 'da gerçekleştirildi.
Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ve Afgan mevkidaşı Selahaddin Rabbani ile görüşmelerde bulundu.

Abba İslamabad İslam Dışişleri Bakanları 

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