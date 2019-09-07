Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu - İSLAMABAD
: - Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi‘nin Afgan mevkidaşı Selahaddin Rabbani'yi karşılaması - İkili görüşmeden detaylar - Üç ülke dışişleri bakanlarının fotoğraf çektirmeleri - Zirveden detaylar - Çinli ve Afgan bakanın uğurlanmasıİSLAMABAD (AA) - Çin - Pakistan - Afganistan Üçlü Zirve Süreci’nin III. Toplantısı, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi‘nin ev sahipliğinde İslamabad 'da gerçekleştirildi. Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ve Afgan mevkidaşı Selahaddin Rabbani ile görüşmelerde bulundu.
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