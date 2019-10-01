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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Çin Komünizmi protesto edildi - NEW YORK

Çin Komünizmi protesto edildi - NEW YORK

- Protestodan görüntüler New York 'ta Çin Komünizmi protesto edildi - ABD’nin New York kentinde, Çin Komünizminin 70. yılı nedeniyle protesto gösterisi düzenlendiNEW YORK (AA) - ABD’nin New York kentinde, Çin Komünizminin 70. yılı nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.
Birleşmiş Milletler (BM) binasının karşısındaki Dag Hammarskjold Plaza parkında düzenlenen gösteriye, onlarca kişi katıldı.
"70 yıllık Çin Komünizminin vatanımıza ve insanlarımıza yönelik işgal ve baskıları" başlıklı protesto gösterisi, ABD’de yerleşik Tibet, Doğu Türkistan, Tayvan, Moğolistan ve Kazakistan kökenli sivil toplum örgütleri tarafından organize edildi.Ellerinde bayraklarla Çin’in işgal ve baskılarını protesto eden pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine konuşmalar yaptı, sloganlar attı.Gösteriyi organize edenlerden biri olan Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi kurucu Başkanı Salih Hüdayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Komünist Çin tarafından 70 yıl önce topraklarına el konulmuş halklar olarak, bugün burada işgalleri ve baskıları kınamak için toplandık." diye konuştu.
Hüdayar, seslerini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını belirterek, bağımsızlıkları için uluslararası toplumdan yardım beklediklerini kaydetti.
Çin Komünist Devrimi, Başkan Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi tarafından 1 Ekim 1949’da gerçekleştirilmiş, Tibet ve Doğu Türkistan gibi komşu ülkelerin toprakları da içine alınarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilanıyla sonuçlanmıştı.

Protesto Muhabir Sivil Toplum Uluslararası Bağımsızlık 

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