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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu - İSTANBUL

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan sağlık çalışanlarına destek videosu - İSTANBUL

- Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve başkonsolosluk görevlilerinin hazırladıkları videoİSTANBUL (AA) - Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve başkonsolosluk görevlileri, sosyal medyadan paylaştıkları videoyla koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan Türkiye'deki sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.Cui Wei, Instagram'dan yayınladığı videoda, içinde bulunulan zor sürecin ancak hep beraber olunursa atlatılabileceğini belirterek, "Bu süreçte Çin ile iletişim halinde olan ve salgını ciddiye alan Türk hükümetini takdir ediyorum. Bu süreçte emek harcayan tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum. Sizleri ayakta alkışlıyorum. Haydi Türkiye." ifadelerini kullandı.Aynı videoda Başkonsolos Yardımcısı Chen Su da "Her zaman sizin yanınızdayız. Başarılar diliyorum. Haydi Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.Başkonsolosluk çalışanları sağlık emekçilerini, "Haydi Türkiye" diyerek alkışladı.

Sosyal Medya Koronavirüs Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları Başkonsolosluk 

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