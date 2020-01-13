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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin'in 'gökyüzündeki gözü' çalışmalarına başladı - FAST, uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak

- Çin'in 'gökyüzündeki gözü' çalışmalarına başladı - FAST, uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak

Radyo teleskobundan detaylar

( PEKİN ) - Çin'in 'gökyüzündeki gözü' çalışmalarına başladı- FAST, uzayda yaşam çalışmalarına katkıda bulunacak PEKİN

Radyo Teleskobu Gökyüzü Gigabyte Otomasyon Galaksi 


- Çin'de yapımı 2016 yılında tamamlanarak test çalışmalarını sürdüren 500 metrelik Diyafram Küresel Radyo Teleskobunun (FAST) resmen faaliyete başladığı duyuruldu. Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyafram Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamıştı. Dünyanın en büyük ve en hassas radyo teleskobu olarak belirtilen FAST, test aşamasını tamamlayarak resmen faaliyete girdi. Uzayda yaşam araştırmalarına yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı ifade edilen dev radyo teleskobu "Çin'in gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılıyor. Radyo teleskobunun baş mühendisi Zhu Wenbai, "69 patent alındı. Son yıllarda da çelik yapı, otomasyon, makine endüstrisi, elektronik gibi alanlarda çok sayıda büyük ödül kazandık" ifadelerini kullandı. Radyo teleskobu hakkında bilgi veren Mühendis Sun Jınghai de "Milimetre düzeyinde ölçüm doğruluğu elde edeceğiz. Herhangi bir sapma teleskobun genel performansını ciddi şekilde etkiler" dedi.
Saniyede 38 gigabyte veri toplayabiliyor Gök bilimcilere aşamalı olarak açılacağı belirtilen teleskobun saniyede 38 gigabyte veri toplayabildiği dile getirildi.
FAST, galaksilerde doğal hidrojen arayarak anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları sinyallerini keşfedecek ve uzayda yaşam çalışmalarına yönelik katkıda bulunacak.
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