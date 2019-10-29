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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Çin’in Elektrikli Uçağından İlk Uçuş Haberi

- Çin’in Elektrikli Uçağından İlk Uçuş Haberi

uçuş detayları

( PEKİN ) - Çin’in elektrikli uçağından ilk uçuş PEKİN

Pilot Eğitimi Bild 


- Çin’in dört koltuklu elektrikli uçağı ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Çin’in geliştirdiği dört koltuklu elektrikli uçağı RX4E, Şenyang şehrinde ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Dün gerçekleştirilen uçuşla birlikte Çin’in elektrikli uçak üretimindeki pazarını genişletmesi bekleniyor. Liaoning Genel Havacılık Akademisi tarafından geliştirilen RX4E’nin kalkış ağırlığının bin 200 kilogram olduğu ve bir buçuk saat uçabildiği belirtildi. Liaoning Genel Havacılık Akademisi Başkan Yardımcısı Zhao Tienan, “RX4E uçağının büyük bir pazar potansiyeli var. Kısa mesafe taşımacılığı, pilot eğitimi, gezi, hava fotoğrafçılığı ve hava haritalama gibi bir dizi alanda kullanılabilir” ifadelerini kullandı.
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