Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - ZONGULDAK

Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - ZONGULDAK

- Protestolardan detaylarÇin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - Zonguldak 'ta, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildiZONGULDAK (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zonguldak İl Başkanlığı üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti.Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan, Doğu Türkistan ve Türk bayrağı taşıyan gruptakiler, tekbir getirdi, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına karşı sloganlar attı.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zonguldak İl Başkanı Akif Özayvaz, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'nin maruz kaldığı zulme karşı tüm dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

"İnsan hakları savunucularının, sivil toplum örgütlerinin ve dünya devletlerinin söz konusu Müslüman Türkler olduğunda gözleri kör, kulakları sağır ve dilleri lal olmuştur." diyen Özayvaz, şöyle konuştu:"Türk medeniyetinin beşiği, bağımsızlık destanlarımızın ana yurdu olan Doğu Türkistan'da soydaşlarımız oruç tutmak, namaz kılmak, Kur'an - ı Kerim okumak istediklerinde ve çocuklarına Türkçe isim verdiklerinde hapis cezalarına, çeşitli işkencelere ve soykırımlara maruz kalmaktadır. Ata topraklarımız adeta bir yok edilişe şahit olmaktadır. Soydaşlarımızın gözünden düşen her bir damla yaş adeta bir kor ateş olup içimize akmaktadır. Ülkü Ocakları olarak her zaman mazlumun gür sesi olmaya devam edeceğiz."Bir süre slogan atan grup, daha sonra eylemi sonlandırdı.

Soykırım İnsan Hakları Sivil Toplum İşkenceler Bağımsızlık 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Kazakistan Bağımsızlık Günü KutlandıKazakistan Bağımsızlık Günü Kutlandı
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı