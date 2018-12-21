Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - SAKARYA Haberi
- Gruptan detaylar - AGD Sakarya Şubesi Başkanı Hasan Zengin'in açıklamalarıÇin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - Sakarya 'da Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.Cuma namazının ardından Adapazarı Orhan Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi üyeleri ve vatandaşlar slogan attı.AGD Sakarya Şubesi Başkanı Hasan Zengin, burada yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından geçen 73 yıla rağmen yeryüzünde barış ve adalet tesis edilemediğini, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere teknolojik bakımdan güçlü olan ve çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutan ülkelerin, zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam ettiğini söyledi.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Arakan’a İslam ülkeleri ve Müslüman halkların küresel güçlerin zemin hazırladığı sıkıntılarla boğuştuğunu vurgulayan Zengin, "Yetmiş yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve Türkiye’nin iki buçuk katı büyüklükte yüz ölçümüne sahip olan Doğu Türkistan’da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetimin küresel bir güç oluşu ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi Doğu Türkistan’la ilgili sağlıklı bilgi akışının ve oradaki Müslümanlarla iletişimin önüne geçmektedir. Hangi renkten, dilden ve inançtan olursa olsun bir topluluğun temel haklardan mahrum bırakılarak sistematik baskılarla asimile edilmeye çalışılması kabul edilemez. Doğu Türkistan’da yaşayan kardeşlerimizin birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, toplama kamplarında tecrit edilmiş bir yaşama zorlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler canımızı yakmaktadır." ifadelerini kullandı.Doğu Türkistan meselesinin Müslüman ülkeler tarafından her platformda dile getirilmesinin orada bulunan Müslümanların seslerine ses katacağına değinen Zengin, dünyada hak ve adalet ekseninde tüm farklılıklarımızla birlikte barış içerisinde yaşamak istediklerini, Müslüman ya da gayrimüslim kimsenin saçının teline zarar gelmesini istemediklerini, insanların hak ve hukuklarının gözetilmesini, kimseye ikinci sınıf muamele yapılmamasını istediklerini kaydetti. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.