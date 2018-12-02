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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - İSTANBUL

Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - İSTANBUL

- Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - Protesto gösterisinden detaylar - İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun konuşması Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyelerince protesto edildiİSTANBUL (AA) - İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini protesto etti.Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen parti üyeleri, "Doğu Türkistan'daki zulme dur de" yazılı pankart açarak, "Uygur Türk'tür, Türk kalacak", "Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan" sloganları attı.İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'nin Çin’in insanlık dışı uygulamalarından dolayı acı çektiğini söyledi.

Çin hükümetinin, milyonlarca Uygur Türkü'nü "eğitim kampları" adı altında zulüm kamplarında yargılama olmaksızın topladığını söyleyen Kavuncu, "Bu tutuklular katı gözetim altında psikolojik baskılara tabi tutulmakta, ana dillerini, dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadır. Kampların dışındaki Müslüman Türk halk ise çok yoğun izleme sistemleri, kontrol noktaları ve kişilerin birbirlerini gözetlemeleri gibi temel insan haklarını ayaklar altına alan yollarla büyük baskı altında yaşamaktadır." diye konuştu.
Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk de Doğu Türkistan meselesinin Türkiye'nin namus meselesi olduğunu dile getirerek, "Nasıl Filistin bizim namusumuz diyorsak Doğu Türkistan bizim iki kere namusumuz. Hem Müslümanız hem Türk'üz, yani soydaş ve akrabayız." ifadelerini kullandı.Protesto, İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Politika Protesto Psikoloji Psikolojik Baskı Hükümet 

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