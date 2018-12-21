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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler- BURSA

Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler- BURSA

- Cenaze namazından detay görüntüler - Vatandaşlardan detay görüntüler - Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk'ün konuşmasıÇin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkiler - Bursa 'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildiBURSA (AA) - Bursa 'da, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskı sonucu şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.Ulu Cami'de cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'ın yıllardır işgal altında olduğunu söyledi.

Tümtürk, Doğu Türkistan'da 68 yıldır fiili işgal ve sistematik bir asimilasyon politikasının uyguladığını belirterek, "Özellikle 2017 yılından itibaren Çin komünist yönetimi Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine tarihin şahit olmadığı zulmü uygulamaktadır." dedi.
BM raporlarına göre 1 milyon Doğu Türkistanlının kamplarda işkence gördüğünü ifade eden Tümtürk, şunları kaydetti:"Bağımsızlığın, özgür olmanın, namusuna, canına, malına, iffetine, inancına sahip olabilmenin kıymetini biz Türkiye'de çok iyi yaşıyoruz. Türkiye'deki Doğu Türkistanlılar bu nimeti sonuna kadar yaşıyoruz. Doğu Türkistan'da inanç, namus, din, ibadet ve özgürlük elimizde değil. Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, devletimiz olmazsa, elin katilinin, zaliminin ve dinsizinin elinde sizin bütün değerleriniz yer ile yeksan oluyor."Basın açıklamasının ardından grup, bir süre sloganlar attı.

Özgürlük Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı Cuma Namazı Asimilasyon 

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