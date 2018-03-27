'Çin ile Ortadoğu'da birlikte hareket edebiliriz' - PEKİN
"Çin ile Ortadoğu'da birlikte hareket edebiliriz" - PEKİN - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen'in konuşması - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen:"Çin, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığında, ABD'ye karşı tutum alan ilk 10 ülkeden biriydi. Bu da gösteriyor ki biz bu konuda ortak hareket ediyoruz" - "Ülkemizin barış ve istikrarını korumak için (Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Harekatı) bu operasyonu yapmak hakkımız"PEKİN (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, ABD'nin, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak istediğinde, Çin'in Türkiye birlikte hareket ettiğine işaret ederek, "Çin ile Ortadoğu'da birlikte hareket edebiliriz." dedi. Büyükelçi Önen, başkent Pekin 'deki Çin Sosyal Bilimleri Akademisi Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nde Türkiye - Çin ilişkileri ve Türkiye'nin dış politikası hakkında yaptığı sunumda, Türkiye'de misafir edilen Suriyeli mülteciler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi verdi.