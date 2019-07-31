Çin ile Irak arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolar - KERKÜK
- Kerkük valilik binası - Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao'nun valilik binasına gelişi - Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao ile Kerkük Valisi Rakan Said el - Cuburi'nin görüşmesi - Ortak basın toplantısı - Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao'nun basın açıklaması KERKÜK(AA) - Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao, ülkesiyle Irak arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 30 milyar dolar olduğunu açıkladı. Kerkük Valisi Rakan Said el - Cuburi'yi makamında ziyaret eden Tao, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Irak ile Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 30 milyar seviyesine ulaştı." dedi. Büyükelçi Tao, Çin'in daha çok petrol sektöründe olmak üzere Irak'ta 20 milyar dolar yatırımı bulunduğunu söyledi.
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