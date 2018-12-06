Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çin’i protesto etmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyorlar

Çin’i protesto etmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyorlar

- YÜRÜYÜŞTEN GÖRÜNTÜ

Protesto Kalaba Alabalık Basın Açıklaması Faşist 

-- GRUBUN SLOGAN ATMASI
-- ERŞİDİN ERKİN AÇIKLAMA
-- DETAYLAR

( BOLU ) -- Doğu Türkistan’lı gençler yürüyüşlerinin 6’ıncı gününde Bolu’ya ulaştılar BOLU

- Çin’i protesto etmek için İstanbul’dan Ankara’ya kadar yürüyen Doğu Türkistanlı 2 genç, yürüyüşlerinin 6. gününde Bolu’ya ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Çin’in Doğu Türkistan’daki uygulamalarını protesto etmek için 1 Aralık tarihinde İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Erşidin Erkin ve Zulfikar Ali, yürüyüşlerinin 6. gününde Bolu’da kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla karşılanan Erkin ve Ali, D-100 Karayolu üzerinde bir süre kalabalık grupla birlikte yürüdükten sonra basın açıklaması yaptılar. Soğuk havaya rağmen yürüyüşlerine devam ettiklerini belirten Erkin, “Bu yağmur ve soğuk, Doğu Türkistan’da zulüm çeken, günde yüzlerce ölen Türk kardeşlerimizin yanında hiçbir şey değil. Bu zulmü, Çinlilerin faşistliğini durdurmak için nereye kadar yürüyebilirsek, canımız çıksa da oraya kadar yürüyeceğiz” dedi.
Hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyleyen Erkin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Türkistan’daki Uygur Türk kardeşlerimize destek olması için, tüm dünyadaki Türk kardeşlerimize ses vermesi için mecliste görüşmek istiyoruz. 35 milyon nüfusumuz vardı. 10 senenin içinde 25 milyon nüfusumuz kaldı. 10 milyon nüfusumuz nereye gitti. Biz Müslümanız. Ben Kuran-ı Kerim eğitimi almak için Pakistan’a gittim. Memleketime döndüğümde Türküm, Müslümanım diyemedim. Bir kardeşiz. Türk birbirine sahip çıkması lazım” şeklinde konuştu.
Basın açıklamasının ardından Erkin ve Ali, Ankara’ya yürüyüşlerine devam ettiler. (FC-GY
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı