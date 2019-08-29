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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çin heyetinden AA'ya ziyaret - ANKARA

Çin heyetinden AA'ya ziyaret - ANKARA

- AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Çıng Veyhua ve beraberindeki heyeti karşılaması - AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya'nın heyeti ağırlaması - Müsteşar Veyhua'nın konuşması - Hediye takdimiÇin heyetinden AA'ya ziyaret - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Çıng Veyhu ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'yı ziyaret ettiANKARA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Çıng Veyhua, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.Çıng ve beraberindekileri, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ağırladı.Özkaya, AA'nın küresel bir haber ajansı olarak Çin ile ilgili gelişmeleri dünyanın diğer bölgelerinden yaptığı gibi güvenilir şekilde Türkiye ve uluslararası kamuoyuna ulaştırmaya devam ettiğini kaydetti.
Çıng, AA'nın Türkiye'nin en saygın ve önemli haber kuruluşu olduğuna işaret ederek, bu nedenle AA ile yakın görüş alışverişine önem verdiklerini belirtti.
Ayrıca Çıng, iki ülke ilişkilerinde haber ajanslarının etkin rol oynadığının altını çizdi.Ziyaret, karşılıklı hediyelerin sunulmasının ardından sona erdi.

Alışveriş Uluslararası 

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