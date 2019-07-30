Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. Yılı kutlandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. Yılı kutlandı

Çin Büyükelçisi konuşma

Alışveriş Kuruluş Yıldönümü Etiler 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. yıl dönümü Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Ankara’da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ve devlet yöneticileri katıldı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 92. kuruluş yıldönümünde konuşan Deng Li, resepsiyona katılan herkese geldikleri için teşekkür etti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun kuruluşuna ve Çin için önemine değinen Büyükelçi Li, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu, eski Çin’in yoksulluk, güçsüzlük, iç ve dış sorunlar içinde boğulduğu zamanlarda kurulmuş, milli kurtuluşumuz için verilen hayatta kalma mücadeleleri içinde güçlenmiş, yeni Çin’in ayakta kalabilmesi ve dünyanın doğusunda dimdik durabilmesi için silinmez katkılar yapmıştır ve Çin’in egemenlik, güvenlik ve gelişme konularındaki çıkarlarının kararlı bir savunucusudur. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin halkının askerleridir, hep halkın yanında yer almakta, halkın ihtiyaç duyduğu her yere hep ilk anda varmaktadır. Böylece halkın sevgisini ve desteğini kazanmayı başarmıştır” ifadelerini kullandı. Çin-Türk ilişkilerinin son yıllarda sürekli gelişim gösterdiğini anlatan Deng Li, “Bundan kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’e başarılı bir ziyaret gerçekleştirdi. İki lider, ikili ilişkilerin pekiştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. İki ordu arasındaki ilişki, Çin-Türk ilişkilerinin önemli bir parçasıdır. İnanıyoruz ki iki liderin öncülüğünde iki ordu arasındaki iletişim ve iş birliği durmaksızın ilerletilerek olumlu sonuçlar kazanılacaktır” ifadelerini aktardı.
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Pınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı SaldırıPınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı Saldırı
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı