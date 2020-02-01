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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çin’e giden TSK uçağı Vuhan kentine iniş yaptı

Çin’e giden TSK uçağı Vuhan kentine iniş yaptı

Ekiplerden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Kargo Uçağı Sağlık Personeli Sosyal Paylaşım Trol 


- Yeni Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Çin’in Vuhan kentine iniş yaptı. Yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara’dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan sağlık personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak” açıklaması yaptı.
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