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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Çin'den Ukrayna'ya getirilen kişiler karantinaya alınıyor - Tahliye operasyonu tepkiye neden oldu

- Çin'den Ukrayna'ya getirilen kişiler karantinaya alınıyor - Tahliye operasyonu tepkiye neden oldu

Tahliye edilen vatandaşlar

( KİEV ) - Çin'den Ukrayna'ya getirilen kişiler karantinaya alınıyor- Tahliye operasyonu tepkiye neden oldu KİEV

Sosyal Medya Karantina Protesto Başkent Uçak Seferi 


- Çin'in Wuhan kentinden Ukrayna'nın başkenti Kiev'e getirilen kişiler, yetkililer tarafından karantina merkezine götürülmek üzere yola çıktı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 45 Ukrayna vatandaşı ile 27 yabancı ülke vatandaşı ve tahliye operasyonunda görev alan özel personelle beraber 100'e yakın kişiyi taşıyan uçağın yakıt ikmali için Kiev yakınlarındaki Borispol Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı bildirilmişti. Kiev'e iniş yapan uçağın öğleden sonra tekrar havalanarak Harkov şehrine ulaşmasının ardından vatandaşların Noviye Sanjari bölgesindeki karantina merkezine götürülme işlemi başlatıldı. Tahliye edilen vatandaşlar 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Çin'den özel uçak seferiyle ülkeye getirilen ve aralarında Ukrayna, Arjantin, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Kosta Rika, Karadağ, Panama ve İsrail gibi ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğu 94 kişilik ekibin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. "Şoktayız" Uçaktaki bazı kişiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, "Buraya getirildiğimiz için virüs bulaştırma ihtimalimiz sebebiyle bizi protesto eden, sokakları ve hastane önlerini kapatan insanlarla ilgili şoktayız. Burada bazı insanlar gönüllü olarak tahliye işlemine katıldı.
Burası bizim evimiz ve biz, bizden olanları bırakamayız" ifadeleri kullanıldı. "Ukrayna insanına yakışmıyor" Çin'den getirilen kişilerin ülkede istenmemesinin ardından çıkan olaylarla ve protestolarla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bir açıklama yaptı. Zelenskiy, "Virüs bulaşması gibi bir tehlike söz konusu olamaz. Ama bugün başka bir insani tehlikeyle karşı karşıyayız. O da halkımızın, hepimizin Ukraynalı olduğunu ve insan olduğumuzu hatırlayamaması. Halkımızın böyle bir tavır sergilemesiyle gurur duyamayız. Yolları kapatmak, hastane girişlerini kapatmak, Ukrayna vatandaşlarını Ukrayna'ya almamak gibi eylemlerle Ukraynalıların gerçek karakterini göstermiş olmuyoruz. Tahliye edilen vatandaşların çoğu 30 yaşın altında ve aralarında çocuklar da var. Onların hepsi bizim çocuğumuz gibi" dedi.

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