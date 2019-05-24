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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Çin'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek - TİFLİS

Çin'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek - TİFLİS

- Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani - Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi: - "Biz Gürcistan ve diğer ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösteriyoruz"TİFLİS (AA) - Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterdiklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tiflis 'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.Zalkaliani, ikili ve heyetler arası görüşmelere geçmeden önce basına yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın ziyaretinin tarihi olduğunu aktardı.Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Zalkaliani, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, gerçekten yüksek seviyede gelişmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Vang ise Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydederek, Çin ile Gürcistan arasında dostane ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi.

Çin'in dünyada barış politikasını izlediğini belirten Vang, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini vurguladı.Vang, büyüklük veya küçüklüğüne bakmadan her ülkeye eşit davrandıklarını kaydederek, "Biz Gürcistan ve diğer ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösteriyoruz." dedi.
İki bakanın yaptığı açıklamaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.Vang, ziyaret kapsamında bugün Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile bir araya gelecek.

Politika Toplantı Bağımsızlık 

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