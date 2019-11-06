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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor Haberi

Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor Haberi

Trenden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Yük Treni 


- Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni hareket saatini bekliyor.Çin'den hareket ederek Çekya'nın Prag şehrine gidecek ve Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın raylarında hareket edeceği saati bekliyor. Chang'an Treni için saat 14.30'da Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.
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