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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çin'den gelen öğrenci hastanede gözlem altına alındı

Çin'den gelen öğrenci hastanede gözlem altına alındı

ARŞİV

( MERSİN ) MERSİN

Hastane Borat Hastane Yönetimi Yüksek Ateş 


- Mersin'de Çin'den gelen öğrenci, boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurunca gözlem altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Öğrencinin, 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğünü söylemesi üzerine, hastane yönetimi tedbir amaçlı gözlem altına aldı. Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi.
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