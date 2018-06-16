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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çin’deki Türkler sandık başında - PEKİN İzle

Çin’deki Türkler sandık başında - PEKİN İzle

- Pekin Büyükelçiliği - Oy kullanan seçmenlerden görüntülerÇin’deki Türkler sandık başındaPEKİN (AA) - Çin’deki Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başladı.
Türkiye’de 24 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yerel saatle 09.00’da seçim sandık başına gitmeye başlayan Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemleri yarın 21.00’a kadar sürecek. Pekin Büyükelçiliği dışında Şanghay, Guangcou ve Hong Kong başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda da oy kullanma işlemleri sürüyor.Seçmenlerin, oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarına almaları gerekiyor.Bu arada Pekin 'de 616, Guangcou'da 510, Şanghay'da 790 ve Hong Kong'da 345 olmak üzere Çin'de toplam 2261 kayıtlı seçmen bulunuyor.Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek, burada Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek.  Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.

Kimlik Numarası Nüfus Cüzdanı Özel Güvenlik Cüzdan Başkonsolosluk 

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