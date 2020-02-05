Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin’deki salgında ölü sayısı 490’a yükseldi

- Çin’deki salgında ölü sayısı 490’a yükseldi

havaalanı ve metro içi görüntüler

Karantina Misyon Yolcu Gemisi Bild 

-detay

( PEKİN ) PEKİN

- Çin'de korona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 490'a yükseldi. Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 490’a yükseldi. Salı günü 3 bin 971 yeni vaka ve 65 ölüm vakası kayıtlara geçerken, ölümlerin tamamının Hubei eyaletinde meydana geldiği bildirildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki kesinleşmiş vaka sayısının ise 24 bin 324’e çıktığını duyurdu. Ayrıca, ülke genelinde toplam 892 kişinin yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği aktarıldı. Yeni korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, Filipinler ve Hong Kong’da görülen iki ölüm vakasıyla birlikte toplam 492’ye çıktı. Diğer yandan, Japonya’nın Yokohama Limanı’na demirleyen Diamond Princess adlı yolcu gemisinde yapılan testlerde 10 kişide korona virüsüne rastlandığı bildirildi.
Japonya Sağlık Bakanlığı, testlerin devam ettiğini, yolcu ve mürettebattan oluşan 3 bin 700 kişinin gemide 14 gün boyunca karantina altında tutulacağını açıkladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Yunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla KestilerYunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla Kestiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı