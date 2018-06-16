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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin’de Yaşayan Türk Vatandaşları Sandık Başında Haberi

- Çin’de Yaşayan Türk Vatandaşları Sandık Başında Haberi

oy kullanımı

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-vatandaş röp.
-Detay

( PEKİN ) - Çin’de yaşayan Türk vatandaşları sandık başında PEKİN

- Çin’de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına gitmeye başladı.
Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliği’nde yerel saatle 9.00’dan itibaren oy kullanmaya başladı.
Oy kullanma işlemleri yarın 21.00’e kadar sürecek. Çin’de başkent Pekin’in yanı sıra, Guangzhou, Hong Kong ve Şanhay başkonsolosluklarında oy kullanacak toplam 2 bin 261 kayıtlı seçmen bulunuyor. Yut dışında oy kullanabilmenin çok önemli olduğunu belirten bir Türk vatandaşı, “Görevimizi yaptık. Hem milletvekili hem Cumhurbaşkanı seçimlerinin bir parçası olabilmek önemli. Vatanımıza, milletimize hayırlısı olsun. En iyisi neyse o olsun. Yurt dışında da olsak kalbimiz vatanımız için atıyor” dedi.

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