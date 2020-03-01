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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 2 bin 872'ye yükseldi - Avustralya ve ABD'de ilk ölümler yaşanırken, İtalya'da ise ölü sayısı 29'a yükseldi

- Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 2 bin 872'ye yükseldi - Avustralya ve ABD'de ilk ölümler yaşanırken, İtalya'da ise ölü sayısı 29'a yükseldi

Çin detay

( PEKİN ) - Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısı 2 bin 872'ye yükseldi- Avustralya ve ABD'de ilk ölümler yaşanırken, İtalya'da ise ölü sayısı 29'a yükseldi PEKİN

Hastalık İrlanda Semptom Başkent İtalya 


- Çin'de korona virüsü salgınında dün 35 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 2 bin 872'ye ulaştı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. Salgında dün 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 872'ye yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde Cumartesi günü 573 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının ise 79 bin 968'e ulaştığını açıkladı.
Vakaların sadece 3'ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinin dışında görüldüğü belirtildi. Komisyon, taburcu olan kişi sayısının ise 41 bin 625'e çıktığını açıkladı.
Güney Kore'de vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı Öte yandan Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye ulaştı. Ülkede dün 376 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 3 bin 526'yı geçti. Hastalığa yakalananlar arasında 45 günlük bir bebeğin de bulunduğu aktarıldı. Yeni vakalardan 333'ünün başkent Seul'e 300 kilometre mesafedeki Daegu kentinde görüldüğü belirtildi. Salgının yayılmasına yol açtığı düşünülen Daegu'daki Shincheonji kilisesinin mensuplarına yönelik testlerin sürdüğü, vaka sayısının artmasının beklendiği ifade edildi. Güney Kore'de ayrıca ilk kez yeniden enfeksiyon vakasının görüldüğü bildirildi.
73 yaşındaki bir kadının tamamen iyileşip taburcu edilmesinden 1 hafta sonra yeniden hastalık semptomları gösterdiği ve yapılan testlerde yeniden enfekte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Avustralya ve ABD'de de virüs nedeniyle ilk ölümler yaşandı. Salgın Avrupa Kıtası'nda yayılmayı sürdürürken, İrlanda ve Lüksemburg'da da ilk vakalar açıklandı. Kıtada Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün meydana geldiği İtalya'da ise can kaybı sayısı 29'a, vaka sayısı bin 128'e yükseldi. Çin'in ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke olan İran'da ise salgında ölenlerin sayısı 43 oldu. Böylelikle yeni korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 978'e çıktı.
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