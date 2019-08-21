- Çin'de Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: 7 Ölü, 24 Kişi Kayıp - Heyelanlar Nedeniyle 17 Köye Ulaşım Sağlanamıyor İzle



- Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Aba şehrinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

17 köye de ulaşım sağlanamıyor. Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Aba şehrinin Wenchuan bölgesinde şiddetli yağmurlarla meydana gelen heyelan nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı, 24 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Wenchuan bölgesinde 17 köy yolu ulaşıma kapanırken, Wolong Özel İdari Bölgesi'nde ise yolların tahrip olması nedeniyle 12 binden fazla turistin tahliyesine devam ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek veren köy halkı, araçlarıyla bölgede mahsur kalanları köye götürerek battaniye ve yiyecek yardımında bulundu. Köylüler halka açık yerlerde toplanan turistleri evlerine götürdü.

