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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Çin'de Sel Suları Araçları Sürükledi İzle

- Çin'de Sel Suları Araçları Sürükledi İzle

araçların yamaçtan sürüklenmesi

Sağanak Yağış Sel Felaketi Şiddetli Yağış Gesi Felaket 

-Caddelerde sel
-Kurtarma çalışmaları

( GUİZHOU ) - Çin'de sel suları araçları sürükledi GUİZHOU

- Çin'in Guizhou eyaletinde sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi. Çin'in güneydoğusundaki Guizhou eyaletinde Yanhe bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle iş yerleri ve sokaklar sular altında kalırken, sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı. Haziran ayının başından bu yana Çin'in güney eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı heyelan ve selde en az 61 kişi hayatını kaybetti. Sel büyük maddi zarara neden olurken en az 356 bin kişi ise evlerinden tahliye edildi.
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