Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin'de Sel Felaketi: 3 Ölü İzle

- Çin'de Sel Felaketi: 3 Ölü İzle

Seden etkilenen bölgelerden görüntüler

( PEKİN ) - Çin'de sel felaketi: 3 ölü PEKİN

İlk Müdahale Sağanak Yağış Sel Felaketi Şiddetli Yağış Hükümet 


- Çin'in Hunan eyaletinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayıp. Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Youxian ilçesinde meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel makamlardan yapılan açıklamada, Cumartesi gününden beri devam eden şiddetli yağışlarda 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
İlçe yetkilileri selden etkilenen yerlere ilk müdahalelerin gerçekleştirildiğini bildirdi. Şiddetli yağış Hunan eyaletinin birçok bölgesinde nehirlerin taşmasına neden oldu. Hengdong ilçesinde 3 köyde nehir taşmaları nedeniyle sel meydana geldi. Köylerde yaşayan binlerce kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Shaoyang şehrinde taşan su bazı caddelerde binaların birinci kat seviyesine kadar ulaştı. İtfaiyeciler gece boyunca sel mahsuru 700 kişiyi kurtardıklarını bildirdi. Bölgesel hükümetten yapılan açıklamada selin 183 bin kişiyi etkilediği ve 21 bin kişinin tahliye edileceği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı