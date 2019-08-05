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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin'de Sel: 9 Ölü

- Çin'de Sel: 9 Ölü

Kaynak:İHA

Bild Şiddetli Yağış Gesi 

- Görüntü
- Kurtarma faaliyetleri

( PEKİN ) - Çin'de sel: 9 ölü PEKİN

- Çin'in Hubei eyaletinde dün akşamüstü şiddetli yağmurla meydana gelen selde 9 kişi hayatını kaybetti. Çin'in Hubei eyaletinde bulunan dağlık bölgede dün akşamüstü şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yerel bölge yetkilileri, Hefeng bölgesine bağlı Duobi geçidinde meydana gelen selde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Yetkililer selde mahsur kalan 61 kişinin şu ana kadar kurtarıldığını belirtti.
Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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