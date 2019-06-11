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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Çin’de Sel 2 Milyon Kişiyi Etkiledi: 7 Ölü

- Çin’de Sel 2 Milyon Kişiyi Etkiledi: 7 Ölü

sel detayı

( PEKİN ) - Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7 ölü PEKİN

Tarım Kurtarma Ekibi Dolar Afet Bölgesi Helikopter 


- Çin’in doğu ve güneydoğu eyaletlerinde yoğun yağış sele ve heyelana neden olurken 7 kişi hayatını kaybetti. Afet nedeniyle 135 bin insan evinden olurken 2 milyon insan etkilendi. Çin’in doğu ve güneydoğu eyaletlerinde yoğun yağış sele ve heyelana neden oldu. Jiangxi, Guizhou, Hunan eyaletlerinde ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesinde 2 milyondan fazla insan selden olumsuz etkilendi. Sel nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybederken 135 bin insan evinden oldu. Yetkililer sadece Jiangxi eyaletinde 110 bin hektar tarım alanının selden etkilendiğini ve 715 evin tamamen yıkıldığını açıkladı.
Yetkililer zararın 500 milyon dolardan (2 milyar 888 milyon TL) daha fazla olabileceğini söyledi.

Afet bölgelerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderilirken, arama kurtarma faaliyetlerine helikopterle destek veriliyor. Yerel yönetimler ise afet bölgelerine çok sayıda yatak, battaniye ve tulum yardımı yaptı. Çin Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok afet bölgesinde sel sularının kontrol altına alındığını açıkladı.

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