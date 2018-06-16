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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çin'de Ramazan Bayramı - PEKİN Video

Çin'de Ramazan Bayramı - PEKİN Video

- Cami avlusundan görüntüler - Camideki cemaatten görüntüler - Bayram namazından görüntülerPEKİN (AA) - Ramazan Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra kutlayan Çinli Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.Başkent Pekin 'de bulunan ve kentin dört büyük camisinden biri olan yaklaşık 8 asırlık Dongsı Camisi'nde 7'den 70'e Çinli Müslümanlar, Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.Avluda kurulan stantlarda zekat ve fitre vecibelerini yerine getirdikten sonra camide saf tutan Müslümanlar, bayram namazlarını eda etti.Caminin giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camiye gelenler x - ray cihazlarından geçti.Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.Huilerin ve Uygurların Ningxia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

Kutlay Fitre Bayram Namazı Azınlıklar Kışla 

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