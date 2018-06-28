- Çin’de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı: 2 Çocuk Öldü



- Çin’in Şanhay kentinde bir ilkokul önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki öğrenci hayatını kaybetti. Çin’in Şanhay kentinde bir ilkokulun önünde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda iki öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan bir çocuk ile velisi hastaneye kaldırıldı. Yerel polis, kentin Xuhui semtinde yer alan Şanhay Dünya Yabancı Dil İlkokulu’nun önündeki kaldırımda bu sabah 11.30’da gerçekleşen vahşi saldırının failinin yakalandığını açıkladı.

Yerel polis, Huang soyadlı saldırganın 29 yaşında ve işsiz olduğunu bildirdi. Saldırganın, umutsuz olduğunu ve bu eylemi “intikam” için gerçekleştirdiğini savunduğu ifade edildi.

