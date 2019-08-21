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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin'de Nehirde Mahsur Kalanlar Drone Yardımıyla Kurtarıldı Haberi

- Çin'de Nehirde Mahsur Kalanlar Drone Yardımıyla Kurtarıldı Haberi

Nehirde mahsur kalan 3 kişi

Mahsur Kaldı Gesi Yardım Çağrısı 

-Kurtarma ekipleri
-Kurtarma görüntüleri

( PEKİN ) - Çin'de nehirde mahsur kalanlar drone yardımıyla kurtarıldı PEKİN

- Çin'de Sarı Nehri'nde suların yükselmesi sonucu taşlık alanda mahsur kalan 3 kişi, drone yardımıyla kurtarıldı. Çin'in Ningxia Özerk Bölgesi'nin Zhongwei şehrinde dağlık alanda dolaşmaya çıkan 3 kişi Sarı Nehri'ne girdi. 1'i kadın 3 kişi, suların yükselmesi sonucu nehrin ortasındaki taşlık alanda mahsur kaldı. 3 kişinin yardım çağrısının ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin nehirde yüzerek mahsur kalanlara can yeleği ulaştırma ve onları kurtarma çabaları başarısız oldu. Nehirdeki suların yükselmeye devam etmesi üzerine kurtarma ekipleri, ip bağladıkları drone'yi mahsur kalanların bulunduğu alana gönderdi. Drone taşlık alana ulaştıktan sonra kurtarma ekipleri ipe halat bağlayarak mahsur kalanlara ulaştırdı. Daha sonra yanına can yelekleri alan bir görevli karşı tarafa geçti. Görevli, 3 kişinin de can yeleklerini giydiklerinden emin olduktan sonra nehre gerilen halat yardımıyla hepsini karşıya geçirdi.
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