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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin'de Nefes Tutma Yarışması İzle

- Çin'de Nefes Tutma Yarışması İzle

Nefes tutma yarışmasından görüntüler

( PEKİN ) - Çin'de nefes tutma yarışması PEKİN

Yarış Hafta Sonu Efes Başkent 


- Çin'in Hunan eyaletinde hafta sonunda gerçekleştirilen nefes tutma yarışmasına binden fazla kişi katıldı.
Çin'in Hunan eyaletinin başkenti Changsha'da hafta sonunda nefes tutma yarışması gerçekleştirildi.
Yarışmaya ülke içi ve dışından binden fazla kişi katıldı.
Yarışmacılar kafalarını su kovalarına sokarak mümkün olan en uzun süre nefeslerini tutmaya çalıştı. Nefesini 4 dakika 13 saniye tutan yerel katılımcı Li yarışmayı kazanarak birinci oldu.
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