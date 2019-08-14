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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin’de Lekima Tayfunu'ndan 12 milyon kişi etkilendi İzle

- Çin’de Lekima Tayfunu'ndan 12 milyon kişi etkilendi İzle

Sel ve kurtarma görüntüleri

( PEKİN ) PEKİN

Polis Tarım 2 Milyon Dolar Felaket Tarım Arazisi 


- Çin'in doğu kıyılarında etkili olan Lekima Tayfun'undan 12 milyondan fazla kişinin etkilendiği belirtildi. Çin'de resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 9 bölgesini etkisi altına alan Lekima Tayfunu'nda 12 milyon 88 bin kişi etkilendi. Cumartesi gününden bu yana etkili olan tayfun nedeniyle, yaklaşık 13 bin evin yıkıldığı, 119 bin evin hasar gördüğü ve 996 bin hektar tarım arazisinin tahrip olduğu belirtildi. Tayfunun yol açtığı felakette Zhejiang, Şantung ve Anhui eyaletlerinde 48 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Çin’i vuran yılın en güçlü tayfunun yol açtığı felakette kurtarma çalışmaları için itfaiye ekipleri, askerler, polisler ve farklı kurumlardan personeller görevlendirildi. Pazartesi günü, Zhejiang, Şantung ve Jiangsu eyaletlerindeki kurtarma ve yardım çalışmaları için 42 milyon dolar tahsis edildiği belirtildi.
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