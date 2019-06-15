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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin'de köprü çöktü, araçlar nehre düştü Haberi

- Çin'de köprü çöktü, araçlar nehre düştü Haberi

Köprünün yıkıldıktan sonraki hali

( PEKİN ) PEKİN

Polis Güvenlik Görevlisi Bild Şiddetli Yağış 


- Çin'in Guangdong eyaletinde bir karayolu köprüsünün tamamının çökmesiyle, köprüde bulunan 2 araç nehre düştü. Nehre düşen 1 kişi kurtarılırken, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Çin'in güneyindeki Heyuan şehri polisi, Guangdong eyaletinde sabahın erken saatlerinde Dongjiang nehrinin üzerinden geçen bir karayolu köprüsünün 120 metrelik bölümünün çöktüğünü bildirdi. Köprünün çökmesi sırasında üzerinde bulunan iki araç nehre uçtu. Polis, iki güvenlik görevlisinin 44 yaşındaki bir adamı kurtardığını, iki kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çin'in güneyinde meydana gelen şiddetli yağışlar 61 kişinin ölümüyle sonuçlanan su baskınlarına neden oldu. Ancak köprünün yıkılmasının yağışlar nedeniyle oluşan nehirlerin taşmasıyla bir alakası olup olmadığı bilinmiyor.
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