- Çin'de Kömür Gazlaştırma Tesisinde Patlama



- Çin’in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Tesisisin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığı gözlendi. Çin’in Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki Yima Gazlaştrma Tesisi’nde patlama meydana geldi. Yerel basın, patlamanın yaşandığı bölgenin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığını kaydetti.

Patlamanın yaşandığı fabrikadan dumanların yükselmesi amatör kameralara yansıdı.

