- Çin'de Kömür Gazlaştırma Tesisinde Patlama

- Çin’in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Tesisisin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığı gözlendi. Çin’in Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki Yima Gazlaştrma Tesisi’nde patlama meydana geldi. Yerel basın, patlamanın yaşandığı bölgenin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığını kaydetti. Patlamanın yaşandığı fabrikadan dumanların yükselmesi amatör kameralara yansıdı.
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