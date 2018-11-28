Çin’de Kimyasal Fabrikada Patlama: 22 Ölü İzle

-Dumanların yükselmesi

-Yanan araçlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Olay sonrası fotoğraflar

-Detay



( PEKİN ) - Çin’de kimyasal fabrikada patlama: 22 ölü PEKİN



- Çin’in Zhangjiakou kentinde bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 22 kişi hayatını kaybederken en az 22 kişi yaralandı. Çin'in Hebei eyaletinde Zhangjiakou kentindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, patlamada 22 kişi hayatını kaybetti, en az 22 kişi ise yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangında alevler, felaketin yaşandığı bölgede bulunan araçlara da sıçradı. Yangının 50 aracı etkilediğini ifade eden yetkililer, yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi. Yangın nedeniyle Hebei Shenghua Kimya Fabrikası’nın yakınında üretim durduruldu. Hebei Shenghua’nın sahibi ulusal kimya şirketi Chem China’nın Sözcüsü ise patlamanın Shenghua’da meydana gelmediğini doğruladı. Liman şehri Tianjin’de 2015 yılının Ağustos ayında meydana gelen bir kimyasal patlamada 165 kişi hayatını kaybetmiş; yetkililer olaya yasa dışı yollarla ve uygunsuz bir şekilde üretilen zararlı maddelerin sebep olduğunu bildirmişti. Çin hükümetinin, endüstriyel standartları yükselteceğine dair söz vermesine rağmen çevrecilerin zararlı kimyasalların saydam olmayan üretim süreçlerini de içeren gözetim zayıflıklarının sürdüğüne dair endişeleri sürüyor.

