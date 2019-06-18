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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Çin’de İnşaat İşçisinin Vücuduna Saplanan Demir Çıkarıldı Haberi

- Çin’de İnşaat İşçisinin Vücuduna Saplanan Demir Çıkarıldı Haberi

hastanede yapılan operasyon

Hastane Omurga 

-detay

( PEKİN ) - Çin’de inşaat işçisinin vücuduna saplanan demir çıkarıldı PEKİN

- Çin’de çalıştığı inşaatın onuncu katından düşen işçinin sırtına saplanan inşaat demiri yapılan operasyonla çıkarıldı. Çin’in Dezhou şehrinde çalıştığı inşaatın onuncu katından düşen 45 yaşındaki işçinin sırtına saplanan inşaat demiri, hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı. Sırtına demir saplanan işçiyi kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerince inşaat işçisinin sırtındaki demirlerin uzantıları kerpeten yardımıyla kesildi. Doktorlar, demirin hastanın omurgasından girdiğini, altı saatlik bir operasyon sonucu demirlerden kurtulan işçinin durumunun stabil olduğunu, hastanın tedavisinin ardından yürümekte güçlük çekebileceğini belirtti.

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