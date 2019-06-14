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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Çin’de Heyelan Faciası: 1 Ölü

- Çin’de Heyelan Faciası: 1 Ölü

heyelan anı

( PEKİN ) - Çin’de heyelan faciası: 1 ölü PEKİN

Hastane Kamera Heyelan Faciası Şiddetli Yağış Toprak Kayması 


- Çin’de şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği korkunç facia kameralara yansıdı. Çin’in Fujian eyaletinin Wuping kentinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir kişi ve çevrede bulunan araçlar toprak altında kaldı. Heyelanın olduğu bölgede evler boşaltılırken olay yerine gelen ekipler toprak altında kalan kişiyi çıkardı. Ancak toprak altında kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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