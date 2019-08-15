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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Çin'de Heyelan: 17 Kişi Kayıp Haberi

- Çin'de Heyelan: 17 Kişi Kayıp Haberi

Kaza bölgesinden görüntüler

( SİCHUAN ) - Çin'de heyelan: 17 kişi kayıp SİCHUAN

Kurtarma Ekibi Bild Gesi 


- Çin'in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Çin'in Sichuan eyaletinde kurtarma ekibi, dün öğle saatlerinde Ganluo ilçesinde bulunan Chengdu-Kunming demir yolunun bir bölümüne bölgede oluşan heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.
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