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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de Fabrikada Yangın: 11 Ölü

- Çin’de Fabrikada Yangın: 11 Ölü

yangın görüntüsü

( PEKİN ) - Çin’de fabrikada yangın: 11 ölü PEKİN

Sosyal Medya Fabrika Bild Gesi Trol 


- Çin’in Henan eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Çin Acil Durum İdaresi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Henan’a bağlı Shangqiu kentinde bir sanayi bölgesinde yer alan fabrikada yerel saatle sabah saat 11.10 sıralarında yangın çıktığını duyurdu. Alevlerin 3 saatte kontrol altına alınabildiği yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Yangının güvenlik kurallarına uymayan 3 çalışanın ihmali nedeniyle çıktığı, söz konusu kişilerin gözaltına alındığı ifade edildi.
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