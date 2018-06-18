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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de Ejderha Teknesi Festivali'nin Kazananları Belli Oldu İzle

- Çin’de Ejderha Teknesi Festivali'nin Kazananları Belli Oldu İzle

Kayık çeken yarışçılar

( PEKİN ) - Çin’de Ejderha Teknesi Festivali'nin kazananları belli oldu PEKİN

Yarış Milat Sürgün Şampiyon Festival 


- Çin’in en üst düzey bot yarışı olan geleneksel Ejderha Teknesi Festivali’nde 500 metrede kazananlar belli oldu. Milattan önce 3’üncü yüzyıla dayanan Ejderha Teknesi Festivali, bugün yapılan 500 metrelik yarışla sona erdi. Festival kapsamında yapılan 500 metrelik yarışlarda kazanlar kadınlarda Liaocheng Üniversitesi, erkelerde ise Jimei Üniversitesi oldu. Kadınlarda Liaocheng Üniversitesi takımı 500 metreyi 2.27 saniyede bitirerek şampiyon olurken, erkelerde ise Jimei Üniversitesi 2.21 dakikada birinci oldu. Bu yılki festivalin 4’üncü ayağı Fuzhou şehrinde yapılırken, önceki üç ayak Hainan, Hunan ve Jiangsu’da düzenlenmişti. Ejderha Teknesi Festivali, milattan önce 240 yılında şair Qu Yuan’ın ülkesinden sürgün edilmesinin ardından kendisini nehre atarak intihar etmesi üzerine gelişen efsaneden yola çıkılarak düzenlenmeye başlanmış.
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