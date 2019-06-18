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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Çin’de Deprem: 12 Ölü İzle

- Çin’de Deprem: 12 Ölü İzle

deprem detayları

( PEKİN ) - Çin’de deprem: 12 ölü PEKİN

Deprem Artçı Sarsıntı Bild Gesi 2008 Yılı 


- Çin’in Siçuan eyaletinde dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Changning ilçesinde dün yerel saatle 22.55’te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi, 125 kişi de yaralandı. Afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, şu ana kadar 8 kişinin enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı bildirildi.
Depremin ardından büyüklüğü 2’nin üzerinde 60’tan fazla artçı sarsıntı kaydedilirken, bölgedeki evlerde ve yollarda hasar oluştuğu ifade edildi. Diğer yandan, sarsıntının yaşandığı bölgede bu sabah 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Siçuan eyaletinin Wenchuan ilçesinde 2008 yılında meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde resmi verilere göre 70 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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