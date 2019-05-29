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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin’de Çelik Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 9 Yaralı

- Çin’de Çelik Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 9 Yaralı

patlamadan detaylar

Fabrika Hastane Lyon Yükselen 

-yükselen dumanlar

( PEKİN ) - Çin’de çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 9 yaralı PEKİN

- Çin’de bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Çin’in Nanchang şehrinde Fangda Special Steel adlı çelik fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Alevler fabrikanın büyük bir alanını kaplarken olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan şirket geçtiğimiz yıl 4.2 milyon ton çelik üretmişti.
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