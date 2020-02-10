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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de bir otelde salgına karşı robotlu önlem

- Çin’de bir otelde salgına karşı robotlu önlem

Resepsiyon görevlisi ateş ölçerken görüntü

Robotlar Akıllı Sistem Robot 

-Robot servis yaparken
-Otelin dezenfekte edilmesi.

( ŞANGHAY ) ŞANGHAY

- Çin’de bir otelde korona virüsü salgınına karşı önlem olarak oda servisini robotlar yapıyor. Korona virüsü salgını nedeniyle 909 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de salgına karşı önlemler arttırılıyor. Şanghay kentindeki bir otelde salgına karşı önlem amacıyla oda servisi “temassız” gerçekleştiriliyor. Robotlar tarafından oda servisinin yapıldığı otelde, müşteriler akıllı sistem üzerinden rezervasyon yapabiliyor. Resepsiyonda ise giriş kaydı yapılmadan önce müşterilerin ateşleri ölçülüyor. Müşterilere el dezenfektanları ve maskelerin dağıtıldığı otelde odalar ve koridorlar rutin olarak dezenfekte ediliyor.
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