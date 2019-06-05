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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin’de bir ilk - İlk kez uzaya denizden roket fırlatıldı

- Çin’de bir ilk - İlk kez uzaya denizden roket fırlatıldı

Roketin denizdeki gemiden fırlatılması

( PEKİN ) - Çin’de bir ilk- İlk kez uzaya denizden roket fırlatıldı PEKİN

Teknoloji 


- Çin, ilk kez denizden uzaya roket fırlattı. Çin, Sarı Deniz’de bulunan bir gemiden ilk kez uzaya roket fırlattı. Çinli yetkililer, yedi ayrı uydu taşıyan Long March 11 adlı roketin yerel saatle 12.06'de başarıyla fırlatıldığını açıkladı.
Roket, Pekin merkezli China 125 isimli teknoloji firması tarafından tasarlandı. Rokette 2’si teknoloji, 5’i ticari olmak üzere yedi uydu bulunuyor. Uydulardan biri ile tayfun ve deniz yüzeyi rüzgarları gözlemlenecek.
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