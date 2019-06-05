- Çin’de bir ilk - İlk kez uzaya denizden roket fırlatıldı



- Çin, ilk kez denizden uzaya roket fırlattı. Çin, Sarı Deniz’de bulunan bir gemiden ilk kez uzaya roket fırlattı. Çinli yetkililer, yedi ayrı uydu taşıyan Long March 11 adlı roketin yerel saatle 12.06'de başarıyla fırlatıldığını açıkladı.

Roket, Pekin merkezli China 125 isimli teknoloji firması tarafından tasarlandı. Rokette 2’si teknoloji, 5’i ticari olmak üzere yedi uydu bulunuyor. Uydulardan biri ile tayfun ve deniz yüzeyi rüzgarları gözlemlenecek.

