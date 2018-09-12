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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin’de Araç Yayaların Arasına Daldı: 3 Ölü, 43 Yaralı

- Çin’de Araç Yayaların Arasına Daldı: 3 Ölü, 43 Yaralı

Sosyal medya olay anı

( PEKİN ) - Çin’de araç yayaların arasına daldı: 3 ölü, 43 yaralı PEKİN

Hastane Kalaba Kaçış 


- Çin’in Hunan eyaletinde hızla seyreden bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucunda 3 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Hunan’a bağlı Hengdong ilçesinde SUV tipi bir araç meydana süratle girerek vatandaşları ezdi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. Aracın kalabalığın arasına dalmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerde yatan çok sayıda yaralı bulunduğu, halkın panik içinde kaçıştığı görüldü.
Yaralıların civardaki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yerel medya, aracın sürücüsü Yang Zanyun adlı şahsın, olayın ardından gözaltına alındığını açıkladı.
Şahsın daha önce de farklı suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.
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