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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de 100 yıllık otelde büyük yangın

- Çin’de 100 yıllık otelde büyük yangın

Binada çıkan yangın

Çatı Katı Gesi Trol 

-Detay

( PEKİN ) PEKİN

- Çin’de bulunan en az 100 yıllık Jianghan Otel’de yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı olmadığı öğrenildi. Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan şehrinde bulunan 10 yıllık Jianghan Otel’de yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi. Restorasyon çalışmaları yapılan beş katlı binanın çatı katı hasar gördü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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