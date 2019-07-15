- Çin’de 100 yıllık otelde büyük yangın

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( PEKİN ) PEKİN



- Çin’de bulunan en az 100 yıllık Jianghan Otel’de yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı olmadığı öğrenildi. Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan şehrinde bulunan 10 yıllık Jianghan Otel’de yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi. Restorasyon çalışmaları yapılan beş katlı binanın çatı katı hasar gördü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

