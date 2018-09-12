- Çin’de 1,3 kilometrelik üst geçit

-Köprünün taşınması

-Köprü detayı



( PEKİN ) PEKİN



- Çin’in Vuhan şehrinde inşa edilen, 7 binanın birbirlerine köprülerle bağlandığı “Donghu Yeni Teknoloji Geliştirme Alanı”nın 1,3 kilometrelik köprüsü tamamlandı. Çin’in en yüksek ve en uzun üst geçidi tamamlandı. Vuhan şehrinde 7 binanın birbirine köprüyle bağlandığı “Donghu Yeni Teknoloji Geliştirme Alanı”nın son koridoru monte edildi. Toplam 10 bin tondan fazla olan 20 çelik koridordan oluşan üst geçidin en uzun koridoru, 76 buçuk metre. Çelik koridorun kaldırılıp monte edilmesi mühendislerin 369 saatine mal oldu. 8 büyüklüğündeki depreme dayanabilir Mühendisler üst geçidin, ağaçları kökünden sökecek kadar güçlü olan 8 büyüklüğündeki depremlere bile dayanabileceğini açıkladılar. Öte yandan, üst geçide yapılan özel bir sistemle yağmur suları toplanarak temizlikte ve sulamada kullanılacak. Binanın 2019 yılının Haziran ayında açılması planlanıyor.

